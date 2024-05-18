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Путину объяснили, почему панда Катюша в московском зоопарке неожиданно стала розовой

Путину объяснили, почему панда Катюша в московском зоопарке неожиданно стала розовой

Президенту России Владимиру Путину, посетившему Китай с официальным визитом, рассказали, почему родившаяся в московском зоопарке панда Катюша через некоторое время после рождения «порозовела» - ее шерсть приобрела розовый оттенок на фоне белого .

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