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stroimdom21

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Термос как инкубатор: мой способ прорастить перец за 3 дня

Термос как инкубатор: мой способ прорастить перец за 3 дня

Каждый сезон начинается с одной и той же нервотрёпки: дорогие семена, старательно подготовленный грунт, почти парниковые условия на подоконнике — а результат нулевой.

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