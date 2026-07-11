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Журнал «Профиль»

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Силы ПВО сбили 178 украинских беспилотников за ночь

В ночь на субботу украинские беспилотники вновь пытались атаковать объекты на российской территории. В течение ночи в период с 20:00 мск пятницы, 10 июля, до 8:00 субботы, 11 июля 2026 года, дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) Вооружённых сил РФ перехватили и уничтожили 178 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа, сообщили в Минобороны России.

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