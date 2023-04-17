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Как сообщить о несогласии с сальдо ЕНС: разъяснение УФНС России по Приморскому краю

Как сообщить о несогласии с сальдо ЕНС: разъяснение УФНС России по Приморскому краю

Управление Федеральной налоговой службы по Приморскому краю сообщает о том, что теперь налогоплательщики могут сообщить о необходимости актуализации сальдо Единого налогового счёта (ЕНС) при помощи сервиса ФНС России "Оперативная помощь: разблокировка счёта и вопросы по ЕНС".

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