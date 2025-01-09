Обзор выставки CIFF Guangzhou 2025: акцент на креативном дизайне и отраслевые обновления 

Первый этап 55-й Китайской международной выставки мебели в Гуанчжоу (CIFF Guangzhou 2025), на которой будет представлена мебель для дома, пройдет с 18 по 21 марта 2025 года в выставочном комплексе Canton Fair Complex в Гуанчжоу.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии