Производители удобрений в Европе попали под давление роста цен на газ

Под давлением роста цен на газ находятся производители удобрений в Европе, что связано с тем, что производственные затраты при этом стремительно растут, а более высокие цены на удобрения в настоящее время не могут быть обеспечены продажами, подчеркивают специалисты отрасли, 27 октября сообщает немецкий новостной портал Agrarheute.
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