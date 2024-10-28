Производители удобрений в Европе попали под давление роста цен на газ

Под давлением роста цен на газ находятся производители удобрений в Европе, что связано с тем, что производственные затраты при этом стремительно растут, а более высокие цены на удобрения в настоящее время не могут быть обеспечены продажами, подчеркивают специалисты отрасли, 27 октября сообщает немецкий новостной портал Agrarheute.