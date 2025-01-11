Актуальная цитата русского публициста **Ивана Аксакова** от 1880 года: __«Если п...

Актуальная цитата русского публициста Ивана Аксакова от 1880 года:«Если поднимается свист и гам по поводу властолюбия и завоевательной похоти России, знайте, что какая-либо западноевропейская держава готовит бессовестнейший захват чьей-либо чужой земли – славянской или иной, – но такой захват, который прямо вредит интересам нашим или дружественных нам единоплеменников.