Актуальная цитата русского публициста **Ивана Аксакова** от 1880 года: __«Если п...

Актуальная цитата русского публициста Ивана Аксакова от 1880 года:«Если поднимается свист и гам по поводу властолюбия и завоевательной похоти России, знайте, что какая-либо западноевропейская держава готовит бессовестнейший захват чьей-либо чужой земли – славянской или иной, – но такой захват, который прямо вредит интересам нашим или дружественных нам единоплеменников.
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