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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Роман Ротенберг: «У Заврагина нет слабых сторон. Может, когда-то были, но для этого у СКА есть тренерский штаб»

В матче Фонбет чемпионата КХЛ СКА уступил «Салавату Юлаеву» со счетом 2:4. 19-летний голкипер армейцев отразил 31 бросок из 34.

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