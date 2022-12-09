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Олимпийский чемпион Рио-2016 в эстафете Гил Робертс дисквалифицирован на 16 месяцев за допинг

Американский бегун Гил Робертс дисквалифицирован на 16 месяцев из-за положительной допинг-пробы. В анализе, сданном во внесоревновательный период 19 мая 2022 года, обнаружены запрещенные вещества андарин и остарин.

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