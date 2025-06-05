Учёные раскрыли секреты предсказания раннего ухода из жизни Ирэн ОрлонскаяИсследования показывают, что период с 36 до 46 лет является критически важным для формирования здоровья человека на всю оставшуюся жизнь.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии