☝В этом году отмечается 80-летие Победы в Великой Отечественной войне 🏥Сегодня мы расскажем про Свердловский областной госпиталь для ветеранов войн, который появился в непростые для нашей страны годы.
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☝В этом году отмечается 80-летие Победы в Великой Отечественной войне 🏥Сегодня мы расскажем про Свердловский областной госпиталь для ветеранов войн, который появился в непростые для нашей страны годы.
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