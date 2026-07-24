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Царьград

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Смертельная авария с военным автомобилем: подробности трагедии в Белоруссии

Смертельная авария с военным автомобилем: подробности трагедии в Белоруссии

Двое военных погибли в ДТП в Могилёвской области.Утром 24 июля в Могилёвской области произошло ДТП, в котором погибли двое военнослужащих.

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