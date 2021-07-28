Френч – осень 2022: новинки маникюра, фото, тренды дизайна ногтей

Какой френч будет в тренде осенью 2022? Различные новинки французского маникюра, фото, тренды дизайна ногтейКакой френч будет в тренде осенью 2022? Различные новинки французского маникюра, фото, тренды дизайна ногтей Содержание Направления современного французского маникюра осени 2022 года Френч с блестящей лентой Хрустальный френч Гламурный френч Френч с паутинкой Матовый френч Кружевной френч Двойная «улыбка» Френч с применением фольги Френч черного цвета Из многочисленных вариантов маникюра френч всегда выглядит женственно и утонченно.