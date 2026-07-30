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ФедералПресс

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Финляндия нашла способ ударить по связи в России: сработает ли план Хельсинки

Финляндия нашла способ ударить по связи в России: сработает ли план Хельсинки

МОСКВА, 30 июля, ФедералПресс. Финская энергетическая компания Fingrid уведомила российских операторов связи о том, что с 2027 года прекратит обслуживание опор линий электропередачи (ЛЭП), на которых размещены волоконно‑оптические линии связи (ВОЛС).

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