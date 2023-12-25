ВМС Ирана получили на вооружение новые крылатые ракеты и вертолеты

ТЕГЕРАН (ИА Реалист). ВМС Ирана получили на вооружение крылатые ракеты «Талайе» и «Насир», а также вертолеты, оснащенные отечественными разведывательными системами и системами радиоэлектронной борьбы, заявил командующий ВМС Ирана контр-адмирал Шахрам Ирани.
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