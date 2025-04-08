Операторы FPV-дронов поразили технику ВСУ в Запорожской области

Операторы FPV-дронов гвардейской 58-й общевойсковой армии группировки войск «Днепр» поразили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) типа «Баба-яга», легкобронированную технику и гранатомет Mk19 американского производства Вооруженных сил Украины (ВСУ) на ореховском направлении в Запорожской области.
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