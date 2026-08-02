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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ндонг наступил на ахилл Литвинову в штрафной «Ахмата», хавбек «Спартака» упал. Судья Фролов не назначил пенальти

Антон Фролов не назначил 11-метровый в пользу « Спартака » на 65-й минуте матча с « Ахматом » (1:1, второй тайм).

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