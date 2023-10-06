Российский врач рассказал о последствиях отказа от бюстгальтера

Российский онколог-маммолог Юрий Савенко рассказал о последствиях отказа от бюстгальтера. Так, обладательницы большой груди часто из-за нее испытываю боль в спине и шее, которую может уменьшить с помощью бра.
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