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МВД предупредило о новой схеме мошенников с золотом и курьерами

МВД предупредило о новой схеме мошенников с золотом и курьерами

Мошенники нашли новый способ обмана граждан через покупку золотых слитков или инвестиционных монет. Об этом 31 января сообщили в управлении по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.

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