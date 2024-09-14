WP: украинцы с опаской ждут победы Трампа на выборах

Бывший американский лидер и кандидат в президенты от республиканцев Дональд Трамп обещал прекратить всякую поддержку Киева, поэтому украинцы опасаются его победы на выборах, сообщил аналитик газеты The Washington Post Фарид Закария.
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