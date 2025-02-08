Ум на крови: ученые раскрыли связь между группой крови и интеллектом Юлия ЧелкановаНаучные исследования в области генетики и психологии продолжают открывать новые горизонты понимания человеческой природы.
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