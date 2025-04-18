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Пользователи Zoom по всему миру столкнулись со сбоем

Пользователи Zoom по всему миру столкнулись со сбоем

Сбой, продолжавшийся около двух часов, затронул Zoom Meetings, Zoom Phone и другие сервисы. Компания восстановила работу через пару-тройку часов, сообщив в посте на X: «Сервис восстановлен, благодарим за терпение».

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