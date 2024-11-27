Показано влияние ожирения на мозг мужчин

Ученые из Великобритании провели исследование, показывающее, что мужчины с сердечно-сосудистыми факторами риска, такими как ожирение, начинают испытывать ухудшение здоровья мозга на десятилетие раньше, чем женщины с аналогичными проблемами.
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