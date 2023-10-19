Украина не сможет вернуть все потерянные территории – Фукуяма

Война на Украине может продлиться еще очень длительное время. Об этом в эфире финансируемого Госдепартаментом США ресурса «Радио Свобода» заявил известный американский политолог Френсис Фукуяма, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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