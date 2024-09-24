В ГД внесут проект жилищного кредитования через строительно-сберегательные кассы

Лидер партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов и депутат фракции Александр Аксененко намерены внести в Государственную думу законопроект, внедряющий новый подход к доступному жилищному кредитованию через строительные сберегательные кассы (ССК).
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