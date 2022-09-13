РОСБАЛТ

800 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • zygmund nedialkow
    И это не последний виру модифицированный человеком.ВОЗ и Евросоюз на...
  • Sergiy Che
    ...может все же в Целиноград?... Или сразу как основатели назвали - Акмолинск ("станицу Акмолинскую"??)))Токаев «передумал...
  • немо -
    Не удивлюсь, если через энное время, Елбасы привлекут к ответственности! За что? Просто так - по старой традиции.Токаев «передумал...

Пашинян рассказал об обострении на границе с Азербайджаном Путину и Макрону

Пашинян рассказал об обострении на границе с Азербайджаном Путину и Макрону

Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным на фоне обострения обстановки на армяно-азербайджанской границе, сообщает пресс-служба правительства Армении.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх