Пашинян рассказал об обострении на границе с Азербайджаном Путину и Макрону

Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным на фоне обострения обстановки на армяно-азербайджанской границе, сообщает пресс-служба правительства Армении.
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