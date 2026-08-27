ФедералПресс
ФедералПресс
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ФедералПресс

34 подписчика

Запад взял Ереван в «заложники»: МИД РФ вскрыл механизм шантажа на Южном Кавказе

Запад взял Ереван в «заложники»: МИД РФ вскрыл механизм шантажа на Южном Кавказе

МОСКВА, 27 августа, ФедералПресс. В российском Министерстве иностранных дел констатировали, что западные государства прибегают к методам принуждения в отношении Армении, когда речь заходит о судьбе концессии на Южно-Кавказскую железную дорогу.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии