Запад взял Ереван в «заложники»: МИД РФ вскрыл механизм шантажа на Южном Кавказе

МОСКВА, 27 августа, ФедералПресс. В российском Министерстве иностранных дел констатировали, что западные государства прибегают к методам принуждения в отношении Армении, когда речь заходит о судьбе концессии на Южно-Кавказскую железную дорогу.
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