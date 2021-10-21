Елена Новицкая: решения о распоряжении собственностью города принимаются коллегиально

Елена Новицкая является депутатом Думы города Владивостока на протяжении 8 лет, в IV и V созывах. В нынешнем, V созыве она — заместитель председателя Думы, заместитель председателя комитета по экономической политике и муниципальной собственности.
Елена Новицкая является депутатом Думы города Владивостока на протяжении 8 лет, в IV и V созывах. В нынешнем, V созыве она — заместитель председателя Думы, заместитель председателя комитета по экономической политике и муниципальной собственности.
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