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Елена Новицкая: решения о распоряжении собственностью города принимаются коллегиально

Елена Новицкая: решения о распоряжении собственностью города принимаются коллегиально

Елена Новицкая является депутатом​ Думы города Владивостока на протяжении 8 лет, в IV и V созывах. В нынешнем, V созыве​ она — заместитель председателя Думы, заместитель председателя​ комитета по экономической политике и муниципальной собственности.

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