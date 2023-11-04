Медвежий угол
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Медвежий угол

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Свежие комментарии

  • дим дмитриев
    Крайне не приятный человек.Зачем вернулась А...
  • Zoia Goldshtab
    А она дворняжкой была и есть!Что? Не замечали и давно???? Странно!!Зачем вернулась А...
  • Леонид
    Бляяяя...да где они их всех клонируют...тупых и задроченых???Нам делают замеча...

Нам делают замечания: Штаты нами недовольны

Нам делают замечания: Штаты нами недовольны

Дилетант о политике Представитель Госдепа Мэттью Миллер заявил, что США осуждают массовые беспорядки в аэропорту в Махачкале и призывают российские власти привлечь всех участников к ответственности, а также обеспечить безопасность израильтян и евреев в России.

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Комментарии
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ОТ
Олег Тимофеев
Тема которая со времен Брежнева заметалась под ковер и которая привела к распаду СССР была 23 года не расскрыта и вот нет не в России конечно во всем мире вдруг возник вопрос,, Доколе? &quot; вот как-то так.
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8 час.
Владислав Владислав
Пендосы уже достали.
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4 час.
Л
Леонид
Бляяяя...да где они их всех клонируют...тупых и задроченых???
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3 час.

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