Дилетант о политике Представитель Госдепа Мэттью Миллер заявил, что США осуждают массовые беспорядки в аэропорту в Махачкале и призывают российские власти привлечь всех участников к ответственности, а также обеспечить безопасность израильтян и евреев в России.
Нам делают замечания: Штаты нами недовольны
Комментарии
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ОТ
Олег Тимофеев
Тема которая со времен Брежнева заметалась под ковер и которая привела к распаду СССР была 23 года не расскрыта и вот нет не в России конечно во всем мире вдруг возник вопрос,, Доколе? " вот как-то так.
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8 час.
Владислав Владислав
Пендосы уже достали.
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4 час.
Л
Леонид
Бляяяя...да где они их всех клонируют...тупых и задроченых???
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3 час.
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