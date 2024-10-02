Наследный принц Саудовской Аравии поздравил нового премьер-министра Японии

Телеграмму с поздравлениями премьер-министру Японии Сигеру Ишибе после того, как тот официально вступил в должность, направил наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман 1 октября, сообщает Arab News.
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