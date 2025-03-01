Русская весна
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Русская весна

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Массовые протесты в Греции: в годовщину трагедии люди требуют справедливости (ФОТО)

Массовые протесты в Греции: в годовщину трагедии люди требуют справедливости (ФОТО)

Прошло два года с трагического дня столкновения поездов 28 февраля 2023 года в Темпейской долине недалеко от деревни Евангелисмос, расположенной в префектуре Лариса, к северо-востоку от ее одноименной столицы и в 129 километрах от второго по величине города Греции Салоников.

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