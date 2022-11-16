WP: директор ЦРУ встретился с Зеленским в день обстрела Киева

Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Уильям Бернс посетил Киев и встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским 15 ноября — в день, когда российские войска нанесли массированный ракетный удар по украинской территории.
Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Уильям Бернс посетил Киев и встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским 15 ноября — в день, когда российские войска нанесли массированный ракетный удар по украинской территории.
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