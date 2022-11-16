Телеканал RTVI

265 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Андрей Павлов
    Во дурь то! Трамваи не ходят, зато оружие бесперебойно поставляется. Где логика? Почему не уничтожены мосты через Дне...Инфографика: раке...
  • Галина Горюнова
    Кому нужны его извинения. Выгнать этого недоучку из страны и точка.РИА Новости опубл...
  • Teodor
    А сам то! Сам! Давно переобулся? Где твой "гневный, праведный" голос был, когда за штурвалом культуры сидел? Что сдел...Мединский назвал ...

WP: директор ЦРУ встретился с Зеленским в день обстрела Киева

WP: директор ЦРУ встретился с Зеленским в день обстрела Киева

Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Уильям Бернс посетил Киев и встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским 15 ноября — в день, когда российские войска нанесли массированный ракетный удар по украинской территории.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх