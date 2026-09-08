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Русская весна

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Логистика врага в огне: уничтожены ж/д составы и грузовая техника (ВИДЕО)

Логистика врага в огне: уничтожены ж/д составы и грузовая техника (ВИДЕО)

Логистика врага в огне: уничтожены ж/д составы и грузовая техника. «Герань-4 сикер» ударили по стоянкам грузовой техники противника в Одесской и Днепропетровской областях.

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