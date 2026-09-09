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Соратники Зеленского устроили шоу на переговорах с посланниками президента США - нардеп

Соратники Зеленского устроили шоу на переговорах с посланниками президента США - нардеп

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер в начале недели уехали из Киева с сильными впечатлениями от клоунады, которую устроили Владимир Зеленский и другие украинские политики.

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