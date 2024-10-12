Как чиновники в России "проедают деньги пенсионеров". Разоблачение от экономиста: "Уверяю на сто процентов"

Andrey Titov/Globallookpress Прозвучало разоблачение от экономиста Антона Любича. Он раскрыл, как чиновники в России "проедают деньги пенсионеров", и предложил альтернативную систему накопления на старость: "Уверяю на сто процентов".
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