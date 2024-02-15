В Хабаровском крае окончено расследование уголовного дела о мошенничестве при продаже автотехники

Потерпевшие, одна из которых - жительница района имени Лазо, второй - поселка Лососина Советско-Гаванского района, в социальной сети увидели объявление о возможности приобретения автотехники из-за границы.
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