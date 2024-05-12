Сегунда РФЭФ: Обратный отсчет

Представляем участников плей-офф и плей-аут Вторые места групп «Понтеведра» Лучшее достижение в истории: 7 место в Примере (сезон 65/66) Забитые голы: 69 Пропущенные голы: 31 Лучший бомбардир: Руфо (16 мячей) MVP сезона: Чарли Тренер: Яго Иглесиас «Баракальдо» Лучшее достижение в истории: 2 место в Сегунде (сезон 53/54) Забитые голы: 61 Пропущенные голы: 19 Лучший бомбардир:Read MoreПредставляем участников плей-офф и плей-аут Вторые места групп «Понтеведра» Лучшее достижение в истории: 7 место в Примере (сезон 65/66) Забитые голы: 69 Пропущенные голы: 31 Лучший бомбардир: Руфо (16 мячей) MVP сезона: Чарли Тренер: Яго Иглесиас «Баракальдо» Лучшее достижение в истории: 2 место в Сегунде (сезон 53/54) Забитые голы: 61 Пропущенные голы: 19 Лучший бомбардир: Сантьяго (9) MVP сезона: Ороско Тренер: Иманоль де-ла-Сота «Европа» Лучшее достижение в истории: 8 место в Примере (сезон 1928/29) Забитые голы: 63 Пропущенные голы: 32 Лучший бомбардир: Серветти/Хене (11) MVP сезона: Эслава Тренер: Гатель «Еклано Депортиво» Лучшее достижение в истории: 4 сезона в Сегунде Б Забитые голы: 43 Пропущенные голы: 29 Лучший бомбардир: Педроса (6) MVP сезона: Пау Тренер: Адриан Эрнандес «Сан-Себастьян-де-лос-Рейес» Лучшее достижение в истории: 6 место Сегунды Б (сезоны 99/00, 06/07) Забитые голы: 61 Пропущенные голы: 26 Лучший бомбардир: Араса (16) MVP сезона: Хуанчо Тренер: Пабло Альварес Третьи места «Самора» Лучшее достижение в истории: 17 место в Примере Федерасьон (сезон 2021/22) Забитые голы: 42 Пропущенные голы: 21 Лучший бомбардир: Жоэль/Бальдрич (по 6) MVP сезона: Карлос Тренер: Давид Мовилья «Логроньес» Лучшее достижение в истории: 20 место в Сегунде (сезон 20/21) Забитые голы: 70 Пропущенные голы: 17 Лучший бомбардир: Хони (11 мячей) MVP сезона: Юрребасо Тренер: Диего Мартинес «Бадалона Футур» Лучшее достижение в истории: 9 место в Сегунде (сезон 14/15) Забитые голы: 42 Пропущенные голы: 25 Лучший бомбардир: Пеке (7) MVP сезона: Хауме Тренер: Кико Парсерисас «Марбелья» Лучшее достижение в истории: 2 место в Сегунде Б (сезон 19/20) Забитые голы: 41 Пропущенные голы: 32 Лучший бомбардир: Уго (7) MVP сезона: Айтор Тренер: Фран Бельтран «Нумансия» Лучшее достижение в истории: 17 место в Примере (сезон 99/00) Забитые голы: 51 Пропущенные голы: 39 Лучший бомбардир: Лупу (14) MVP сезона: Рибейро Тренер: Хави Морено Четвертые места «Гихуэло» Лучшее достижение в истории: 4 место в Сегунде Б Забитые голы: 36 Пропущенные голы: 34 Лучший бомбардир: Кристобаль/Тоти (4) MVP сезона: Альберто Тренер: Марио Санчес «Утебо» Лучшее достижение в истории: 19 место в Сегунде Б (93/94) Забитые голы: 40 Пропущенные голы: 31 Лучший бомбардир: Барреро (10) MVP сезона: Диего Суарес Тренер: Хуан Карлос Бельтран «Сант-Андреу» Лучшее достижение в истории: 4 место в Сегунде (сезон 1950/51) Забитые голы: 53 Пропущенные голы: 33 Лучший бомбардир: Алексис (7) MVP сезона: Серрано Тренер: Хави Молист «Ориуэла» Лучшее достижение в истории: 5 место в Сегунде (сезон 90/91) Забитые голы: 39 Пропущенные голы: 37 Лучший бомбардир: Кальехон (10) MVP сезона: Амса Тренер: Серхи Гильо «Хетафе Б» Лучшее достижение в истории: 2 место Сегунды Б (сезон 10/11) Забитые голы: 41 Пропущенные голы: 32 Лучший бомбардир: Калькада/Карбонель (8) MVP сезона: Жорди Мартин Тренер: Габи Фернандес Пятые места: «Райо Кантабрия» Лучшее достижение в истории: 8 место Сегунды Б (сезон 05/06) Забитые голы: 50 Пропущенные голы: 41 Лучший бомбардир: Сантамария (12) MVP сезона: Неко Тренер: Эскьель Лоса «Депортиво Арагон» Лучшее достижение в истории: 18 место в Сегунде (сезон 85/86) Забитые голы: 51 Пропущенные голы: 40 Лучший бомбардир: Маньяс (11) MVP сезона: Лисо Тренер: Эмилио Ларрас «Лерида» Лучшее достижение в истории: 3 место в Сегунде Б (сезон 13/14) Забитые голы: 45 Пропущенные голы: 31 Лучший бомбардир: Чули (11) MVP сезона: Монтеро Тренер: Анхель Виадеро «Бетис Депортиво» Лучшее достижение в истории: 3 место в Сегунде Б (сезон 20/21) Забитые голы: 45 Пропущенные голы: 31 Лучший бомбардир: Мавули (8) MVP сезона: Ассане Диао Тренер: Арсу «Атлетико Пасо» Лучшее достижение в истории: 5 место в Сегунде РФЭФ (сезон 23/24) Забитые голы: 28 Пропущенные голы: 21 Лучший бомбардир: Менудо (7) MVP сезона: Димитри Тренер: Маноло Санлукар Участники плей-аут «Манчего Сьюдад Реаль» Лучшее достижение в истории: 13 место в Сегунде РФЭФ (сезон 23/24) Забитые голы: 29 Пропущенные голы: 36 Лучший бомбардир: Хосе Рамон (5) MVP сезона: Карлос Мена Тренер: Патрисио Графф «Реал Авилес» Лучшее достижение в истории: 3 место в Сегунде (сезон 52/53) Забитые голы: 40 Пропущенные голы: 38 Лучший бомбардир: Наталио (14) MVP сезона: Иван Серрано Тренер: Эмилио Каньедо «Форментера» Лучшее достижение в истории: 17 место в Сегунде Б (сезон 17/18) Забитые голы: 40 Пропущенные голы: 42 Лучший бомбардир: Бертино (8) MVP сезона: Катурла Тренер: Майкель Ромеро «Исарра» Лучшее достижение в истории: 6 место в Сегунде Б (сезон 96/97) Забитые голы: 32 Пропущенные голы: 51 Лучший бомбардир: Иван Мартинес (7) MVP сезона: Энеко Тренер: Родриго Эрнандо.