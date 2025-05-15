Цена на особняк Аллы Пугачёвой в Подмосковье снижена на 22 млн рублей

Стоимость подмосковного особняка Аллы Пугачёвой снижена на 22 млн рублей. Теперь недвижимость в деревне Бережки в Солнечногорском районе Московской области можно купить за 130 млн рублей, сообщает "Комсомольская правда".
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