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Мировое обозрение

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Морская доставка не задалась: ВС РФ поразили сухогруз со снабжением для ВСУ в Одессе

Морская доставка не задалась: ВС РФ поразили сухогруз со снабжением для ВСУ в Одессе

Российские войска нанесли удар по сухогрузу в порту Одессы. По данным Минобороны РФ, судно доставило грузы военного назначения для украинской армии.

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