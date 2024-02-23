Американские богачи оборудуют свои бункеры ловушками

В мире крепнет уверенность в том, что третьей мировой войны не избежать. И если обычным людям остается ждать часа Х и надеяться, что он никогда не наступит, то богатые люди, стараются обезопасить себя от мирового апокалипсиса, используя свои … .
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