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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Макс Ферстаппен: «По какой-то причине у машины не было сцепления с трассой. И дело не в балансе»

Пилот «Ред Булл» подвел итоги пятничных свободных заездов перед Гран-при Австралии, отметив, что пока не знает причин нехватки сцепления с трассой и проблем с темпом.

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