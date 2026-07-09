Сборная Норвегии сменила отель в Майами перед матчем с Англией. Команда была недовольна шумом и организационными проблемами

Сборная Норвегии сменила отель в Майами перед матчем 1/4 финала ЧМ-2026 против Англии. Сообщается, что команда испытывала неудобства из-за шума и серьезных организационных проблем в пятизвездочном отеле The Dalmar в Форт-Лодердейле.