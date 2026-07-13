Зумеры в России резко увеличили спрос на безалкогольное вино: продажи выросли на 79%

Покупатели поколения Z в России всё активнее выбирают безалкогольное вино. Согласно данным сети SimpleWine, за первые шесть месяцев 2026 года продажи таких напитков среди молодёжи 18–25 лет взлетели на 79% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
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