Китай нанес серьезный удар по телекоммуникациям и интернет-мошенничеству

“Новости Китая” о интернет-мошенничестве в Китае С января по май текущего года органы государственной безопасности Китая раскрыли 114 000 случаев мошенничества в сфере телекоммуникаций и Интернета, что нанесло серьезный удар по таким преступлениям.
“Новости Китая” о интернет-мошенничестве в Китае С января по май текущего года органы государственной безопасности Китая раскрыли 114 000 случаев мошенничества в сфере телекоммуникаций и Интернета, что нанесло серьезный удар по таким преступлениям.
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