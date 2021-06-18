Китай нанес серьезный удар по телекоммуникациям и интернет-мошенничеству

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“Новости Китая” о интернет-мошенничестве в Китае С января по май текущего года органы государственной безопасности Китая раскрыли 114 000 случаев мошенничества в сфере телекоммуникаций и Интернета, что нанесло серьезный удар по таким преступлениям.