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Когда «мсье» был страшен как смерть! Брутальная подноготная французов (3 фото)

Когда «мсье» был страшен как смерть! Брутальная подноготная французов (3 фото)

Что такое типичный француз? Наверное, это «умение жить красиво», утренний кофе, круассаны, вино на завтрак, обед и ужин, всякие «муленружи», безделье, прожигание жизни, и бесконечная охота на женщин с нашептыванием чего-то чрезвычайно куртуазного.

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