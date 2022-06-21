Военное обозрение

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«Тайра»: Мой обмен - это настоящее чудо

«Тайра»: Мой обмен - это настоящее чудо

Свой обмен прокомментировала Юлия Паевская, известная по позывному «Тайра». Напомним, что Паевская попала в плен в Мариуполе, когда пыталась выбраться из города через один из блокпостов.

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