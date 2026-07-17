Внимание, руководитель! Ваш здоровый персонал = стабильный бизнес!

СКУ «Санаторий им. Г. Димитрова» (г. Кисловодск) приглашает предприятия и профсоюзы РФ к выгодному сотрудничествуКорпоративные путевки — один из самых эффективных инструментов нематериальной мотивации и укрепления бренда.
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