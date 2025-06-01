В Сочи прогнозируют сильные дожди, грозы и усиление волнения моря 🌧️По сообщению синоптиков, ночью, утром и днем 2 июня 2025 года на территории г.
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В Сочи прогнозируют сильные дожди, грозы и усиление волнения моря 🌧️По сообщению синоптиков, ночью, утром и днем 2 июня 2025 года на территории г.