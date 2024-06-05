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Закон и Порядок

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1 июня День защиты детей. Интересно, а есть День защиты от Оли Бузовой?

1 июня День защиты детей. Интересно, а есть День защиты от Оли Бузовой?

Вы скажете, что за вопросы, что за странные параллели? При чём здесь День защиты детей и Буза Олева? Ну какие, какие.

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Комментарии
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Александр Терехов
Либеральные сопли подобрать и более их не распускать и наконец то выпустить на волю Политическую Волю решать корневые вопросы существования радикально!! Защита детей от тлетворного влияния либерастии, толерастии, 314дерастии и прочих -растий - это важнейший вопрос выживания России.
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5 час.
Геннадий
...Отставить &quot;Мурзилку&quot; и &quot;Е.Онегина&quot; на ночь!.. срочно вернуть игру &quot;Зарница&quot; и очень военную подготовку в школы!..
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5 час.
нн
наталья никифорова
В таких костюмах обычно выступают в борделях и стриптиз клубах. Бузова выпускница Дома-2, а там подобное блядство воспитывалось бесстыжей хабалкой Собчак. Он там обучала как гондоны на бананы натягивать и ноги раздвигать, так чему вы удивляетесь? Бузова даже не понимает, в чем ее вина, а вот те, кто этот концерт организовал должны были понимать, что делают, но деньги, как говаривал римский император Веспасиан не пахнут. Пора всех таких организаторов штрафовать за подобные &quot;концерты&quot; перед детьми. Движения подтанцовки этой &quot;дивы&quot; настолько похабны, что я не понимаю тех родителей, которые притащили туда своих детей. Похоже они такие же дебилы, не понимающие разницы между борделем и концертом для детей. Я вовсе не призываю нацепить на всех сарафаны и кокошники, но и чулки с резинками и полуголые жопы не должны появляться на массовых мероприятиях. Пусть выступают в подобных нарядах на корпоративах (если заказчики пожелают) в стриптиз-клубах и....в борделях.
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3 час.

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