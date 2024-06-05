1 июня День защиты детей. Интересно, а есть День защиты от Оли Бузовой?

нн

наталья никифорова

В таких костюмах обычно выступают в борделях и стриптиз клубах. Бузова выпускница Дома-2, а там подобное блядство воспитывалось бесстыжей хабалкой Собчак. Он там обучала как гондоны на бананы натягивать и ноги раздвигать, так чему вы удивляетесь? Бузова даже не понимает, в чем ее вина, а вот те, кто этот концерт организовал должны были понимать, что делают, но деньги, как говаривал римский император Веспасиан не пахнут. Пора всех таких организаторов штрафовать за подобные "концерты" перед детьми. Движения подтанцовки этой "дивы" настолько похабны, что я не понимаю тех родителей, которые притащили туда своих детей. Похоже они такие же дебилы, не понимающие разницы между борделем и концертом для детей. Я вовсе не призываю нацепить на всех сарафаны и кокошники, но и чулки с резинками и полуголые жопы не должны появляться на массовых мероприятиях. Пусть выступают в подобных нарядах на корпоративах (если заказчики пожелают) в стриптиз-клубах и....в борделях.