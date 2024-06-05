Вы скажете, что за вопросы, что за странные параллели? При чём здесь День защиты детей и Буза Олева? Ну какие, какие.
1 июня День защиты детей. Интересно, а есть День защиты от Оли Бузовой?
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Александр Терехов
Либеральные сопли подобрать и более их не распускать и наконец то выпустить на волю Политическую Волю решать корневые вопросы существования радикально!! Защита детей от тлетворного влияния либерастии, толерастии, 314дерастии и прочих -растий - это важнейший вопрос выживания России.
Ответить
5 час.
Геннадий
...Отставить "Мурзилку" и "Е.Онегина" на ночь!.. срочно вернуть игру "Зарница" и очень военную подготовку в школы!..
Ответить
5 час.
нн
наталья никифорова
В таких костюмах обычно выступают в борделях и стриптиз клубах. Бузова выпускница Дома-2, а там подобное блядство воспитывалось бесстыжей хабалкой Собчак. Он там обучала как гондоны на бананы натягивать и ноги раздвигать, так чему вы удивляетесь? Бузова даже не понимает, в чем ее вина, а вот те, кто этот концерт организовал должны были понимать, что делают, но деньги, как говаривал римский император Веспасиан не пахнут. Пора всех таких организаторов штрафовать за подобные "концерты" перед детьми. Движения подтанцовки этой "дивы" настолько похабны, что я не понимаю тех родителей, которые притащили туда своих детей. Похоже они такие же дебилы, не понимающие разницы между борделем и концертом для детей. Я вовсе не призываю нацепить на всех сарафаны и кокошники, но и чулки с резинками и полуголые жопы не должны появляться на массовых мероприятиях. Пусть выступают в подобных нарядах на корпоративах (если заказчики пожелают) в стриптиз-клубах и....в борделях.
Ответить
3 час.
Свежие комментарии