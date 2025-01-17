ТВ уступит дорогу 5G — Минцифры планирует перераспределить частоты вещаниия ...

ТВ уступит дорогу 5G — Минцифры планирует перераспределить частоты вещаниияМинцифры и ключевые участники телекоммуникационного рынка готовят перевод передатчиков цифрового телевидения из диапазона 694-790 МГц в полосу 470-694 МГц.
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